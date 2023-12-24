آس: إيرادات برشلونة من جولة أمريكا ستذهب لـ بيدري

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيدفع إيرادات جولته في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ 5 ملايين يورو إلى لاعبه بيدري.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن تعاقد برشلونة مع بيدري في عام 2019 من لاس بالماس مقابل 22 مليون يورو لم تكن آخر أموال التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن لاس بالماس وضع بندا في عقد بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما وهو إذا شارك مع برشلونة في 100 مباراة فنظير ذلك يحصل النادي الكناري على 5 ملايين إضافية.

وبالتالي إيرادات برشلونة من جولته الأمريكية ولعبه ضد كلوب أمريكا المكسيكي ستدفع من أجل بيدري.

وخسر النادي الكتالوني 3-2 من منافسه المكسيكي.

وتعرض بيدري إلى إصابة عضلية يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت قناة Tv3 الإسبانية عن تأكد غياب بيدري لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة.

وبذلك تأكد غياب بيدري عن برشلونة في 3 مباريات على الأقل، ولا تزال هناك شكوك حول لحاقه بكأس السوبر.

ويغيب بيدري عن مواجهتي ألميريا ولاس بالماس في الدوري بالإضافة إلى مباراة دور الـ32 من كأس الملك أمام بارباسترو.

ويستهل برشلونة مشواره في كأس السوبر الإسباني يوم 11 يناير المقبل أمام أوساسونا.

ولا تزال هناك شكوك حول لحاق بيدري بمنافسات السوبر الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.