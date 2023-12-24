مؤتمر الرمادي: سيراميكا من أفضل 3 فرق تلعب كرة في مصر.. وهدفنا الفوز بالسوبر

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أن فريقه من أفضل 3 فرق تلعب كرة في مصر، وكشف عن جاهزية أحمد قندوسي للقاء الأهلي في كاس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد سيراميكا كليوباترا في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: "نهتم بهذه البطولة ونريد إظهار قدرات غير عادية للنادي، وأريد إظهار القدرات البشرية بصورة أكبر، وإدارة النادي لها دور في الوصول لبطولة مثل هذه بعد عمل كبير طيلة 4 سنوات ماضية".

وواصل "البطولة مهمة فنيا بالنسبة لي، عرضنا بضاعتنا في مصر ولاقت استحسان الكثير، والعديد أشاد بأدائنا في مصر ونريد إثبات ذلك ونستحق التواجد في البطولة".

وتابع "نريد تقدم الأداء الذي يليق بالفريق، لاعبو سيراميكا من صفوة اللاعبين، وأشكرهم على تفانيهم في العمل الفترة الماضية ولديهم مستقبل مميز سيبدأ من هذه البطولة".

وواصل "عدم اللعب منذ 10 أيام من الممكن أن يؤثر في أداء الفريق، ونريد تقديم أداء فني مميز، ونحترم تاريخ الأهلي جدا، لكن الاحترام لتاريخه يجعلنا أكثر جدية ولا نشعر بالفوارق، وسنجتهد لأن الفوارق متناهية الصغر".

وأوضح موقف أحمد قندوسي من المشاركة قائلا: "قندوسي جاهز وفضلنا أن يحصل على راحة في الأيام الماضية، وإذا شارك سواء أساسي أو بديل فهو جاهز".

وردا على الفرق الأجهز فنيا للقاء أجاب "لا تستطيع الحكم فنيا من الأجهز، هل من خاض مباريات متلاحقة أم من حصل على راحة أكبر، كلاهما له مميزاته وعيوبه، الأهم أن نحاول نتلاشى العيوب ونؤكد على الإيجابيات".

وواصل "نسينا مواجهة الأهلي في الدوري رغم أننا كنا في أوقات عديدة أفضل خلال اللقاء، هذه مباراة مختلفة ونعلم جيدا أن الأهلي شكله يختلف في البطولات المجمعة، ونريد أيضا تقديم صورة جيدة".

وأجاب على هل يشعر الأهلي بالاستتزاف بسبب ضغط المباريات قائلا: "الأهلي مستنزف كلمة قوية! الأهلي لديه من اللاعبين ما يسمح له باللعب دون الاستنزاف، الموضوع ليس كما يتصور البعض، الأهلي فريق لا أعتقد أنه سيتأثر بشكل مستنزف، كلا الفريقين لديهم نقاط قوة وضعف والحظوظ متساوية".

وأردف "المبارة دعاية للكرة المصرية ونسعد جدا أن نقدم سمعة جيدة للكرة المصرية، جئنا وهدفنا الأول التتويج بكأس السوبر المصري".

وأشاد بلاعبي فريقه قائلا "لأول مرة أكون محظوظا في اللاعبين، خلال تجربتي في الإمارات كنت أصنع فريقا من البداية، ولأول مرة أتعامل مع شخصيات محترفة مثل محمد إبراهيم ومحمد شكري وأحمد رمضان ورجب نبيل وقندوسي، ومثلما يستفيدوا مني أستفيد، اللاعبون يقاتلوا في كل وقت وأريد شكرهم بغض النظر عن البطولة الحالية، ومساهمتي لا تتعدى 10% واللاعبون 90% ولا أريد المبالغة فنحن من أفضل 3 فرق تلعب الكرة في مصر".

وأتم عن الغيابات "احتمالية غياب صديق أوجولا بسبب الإصابة ولا يوجد غيابات أخرى".

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في تمام السابعة مساء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد المتأهل من مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.

وتقام بطولة السوبر المصري للأبطال لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للبطولة بعدما توج الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.