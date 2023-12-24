السوبر المصري - محمد إبراهيم: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة الأهلي

يرى محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا كليوباترا أن التفاصيل الصغيرة ستحسم الفائز من مواجهة فريقه ضد الأهلي.

وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نركز لتقديم بطولة جيدة تليق بأسماء اللاعبين والنادي، سنتعب أكثر من الأول لنقدم شيئا جيدا خاصة أننا نلعب أمام فريق كبير".

وأضاف "المباراة 90 دقيقة وجلسنا معا أكثر من مرة ونعرف الأهلي والفوارق في الملعب واحدة ومن يركز في التفاصيل الصغيرة يفوز، لابد أن نتعب جدا والأكثر التزاما هو من سيفوز".

ويلعب الأهلي غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد سيراميكا كليوباترا في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في تمام السابعة مساء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد المتأهل من مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.

وتقام بطولة السوبر المصري للأبطال لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للبطولة بعدما توج الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.