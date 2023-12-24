الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 19:00
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي عن الراعي الرسمي الجديد للنادي خلال الموسم الثلاثة المقبلة.
وكشفت شركة الأهلي لكرة القدم توقيع شراكة استثمارية جديدة مع شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت" الخاصة بإطارات النقل الثقيل والحافلات في مصر.
وأوضحت شركة الكرة في الأهلي على أن شركة "بروميتيون للإطارات" أصبحت الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة.
ويلعب الأهلي غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد سيراميكا كليوباترا في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في تمام السابعة مساء.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد المتأهل من مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.
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