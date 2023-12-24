الدرجة الثانية – المنصورة يعود لملعبه
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 18:04
كتب : رضا السنباطي
قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نقل مباريات فريق المنصورة من ملعب شربين الذي لعب فيه مبارياته خلال الموسم الجاري.
وتم نقل مباريات الفريق ليلعب على ملعب المنصورة بدلا من شربين.
ومن المقرر أن تكون بداية تفعيل القرار ضد منافسهم مالية كفر الزيات في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني ب.
وستقام المباراة يوم الخميس المقبل.
ويحتل المنصورة المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة خلف مركز شباب القزازين.
ويتصدر مركز شباب القزازين المجموعة برصيد 17 نقطة، ويأتي مالية كفر الزيات في الوصافة برصيد 15 نقطة.
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