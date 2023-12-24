غنام محمد: هدفنا الوصول لأبعد مدى في السوبر المصري

خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون

كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري

السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه

مؤتمر الرمادي: سيراميكا من أفضل 3 فرق تلعب كرة في مصر.. وهدفنا الفوز بالسوبر

مؤتمر كولر - عن الفرص الضائعة الكثيرة وحزن موديست.. وتعدد لاعبي الوسط في الأهلي