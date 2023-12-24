بعد فتحه الباب لكبار أوروبا.. رومانو: سيتي يقترب من التعاقد مع إتشيفيري

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - الأرجنتين تحت 17 عاما

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إتشيفيري لاعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مانشستر سيتي أصبح في المراحل النهائية للوصول لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما.

وذكر أن الاتفاق سيكون مشابه عندما تعاقد النادي الإنجليزي مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت أيضا إذ سيتركه على سبيل إعارة مع النادي الأرجنتيني.

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وكشف رومانو أن الاتفاق المادي للتعاقد مع صانع الألعاب سيكون 20 مليون يورو لصالح ريفر بليت بالرغم من أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 25 مليون يورو.

وكان إتشيفيري اعترف السبت الماضي بأنه لن يجدد تعاقده مع ريفر بليت إذ سينتهي عقده في ديسمبر المقبل من عام 2024.

وسيكمل إتشيفيري عامه الـ18 يوم 2 يناير من العام المقبل وبذلك سيتمكن من الانتقال إلى أوروبا لكن سيتركه سيتي لفترة أطول رفقة فريقه الذي بدأ من خلاله مسيرته الكروية.

وكانت قناة تي واي سي الأرجنتينية كشفت أن نادي برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع إتشيفيري بأكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده لكن عن طريق التقسيط بسبب المشاكل الاقتصدية في النادي الكتالوني ومعاناته مع قانون اللعب المالي النظيف.

وتوج إتشيفيري ببطولة الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت وهي البطولة الوحيدة التي حققها حتى الآن.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كلاوديو إتشيفيري برشلونة
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