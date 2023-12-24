مؤتمر كولر - عن الفرص الضائعة الكثيرة وحزن موديست.. وتعدد لاعبي الوسط في الأهلي

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه أصبح يخلق العديد من الفرص أكثر من الموسم الماضي وهذا يدل أن الفريق يسير بشكل جيد، ولكن المشكلة في إهدار الأهداف.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد سيراميكا كليوباترا في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لاعبو الأهلي لديهم ما يكفي من الخبرات للتعامل مع ضغط المباريات، لدينا لاعبين مميزين وغدا سيكون هناك بعض تعديلات في التشكيل وسيلعب البعض لأول مرة".

وأضاف "التشكيل يتم إعلانه قبل المباراة مباشرة وأي 11 لاعب اختارهم أثق فيهم ولديهم القدرة على التعامل مع الموقف وخبراتهم تسمح لهم بذلك".

وواصل "أهم شيء أن يكون اللاعبين في قمة التركيز حتى يخرجون كل ما لديهم في الملعب".

وأردف "أثق في لاعبي الأهلي وفي قدرتهم على تحمل المسؤولية، ومنذ بداية الموسم شاركنا في 3 بطولات وخسرناها جميعا وهذا أمر غير بسيط بالنسبة للأهلي".

وشدد "لا مجال للشكوى والبحث عن أعذار مثل ضغط المباريات، نحن في مستوى اللعب باستمرار عكس فرق أخرى لا تلعب مباريات بشكل مستمر وهذا يمنحنا أفضلية".

وأشار "مشكلة إهدار الأهداف مستمرة مع الأهلي منذ الموسم الماضي، ولكن الموسم الحالي نخلق فرص أكثر لأننا هجوميا أصبحنا أقوى ولكن الفرص المهدرة زادت بشكل أكبر وهذا كلفنا خسارة عدة مباريات".

وأكد "يجب أن يكون التركيز أكبر أمام المرمى وأن يكون التفكير في الفريق أولا وليس في إحراز الهدف بشكل فردي".

وأوضح "موديست بدأ في الإنسجام مع الفريق والظهور بشكل جيد لكنه تعرض للإصابة، وبعد عودته تعرض للطرد في كأس العالم للأندية وهذا أكثر كثيرا عليه بشكل نفسي".

كولر أكد في تصريحاته "أنا سعيد جدا بكمية الفرص الذي يخلقها الفريق في المباريات وهذا يدل أننا نلعب بشكل صحيح".

وشرح "مهنة التدريب بها الكثير من الضغوط وكلما يرتفع المستوى تزداد الضغوط وهذا هو الجزء الصعب والرائع في هذه المهنة".

واستطرد "أتفهم غضب الجمهور وحزنه أحيانا لكنه لا يوجد لديه المعلومة الكاملة الذي يستطيع بها تكوين رأيه الصحيح في الفريق".

وتابع "متأكد إذا تواجد الجمهور مع الفريق بشكل يومي في التدريبات أن رأيه قد يتغير ويصبح مثل رأيي".

وأكمل "الجمهور يتوقع أشياء أكبر من اللازم من بعض اللاعبين وهذا طبيعي لأنه يريد الأفضل دائما للأهلي".

وفسر "معظم لاعبي فريقنا صغار السن والضغط يؤثر عليهم ولذلك أحاول مساعدتهم واحتوائهم وأنا أتقبل ذلك وأتفهمه جيدا، ولكن لاعب مثل الشناوي لديه خبرات كبيرة ولا يتأثر بأي ضغوط".

وبسؤاله عن كثرة اللاعبين في وسط الملعب قال: "اللاعب المتاح والذي تسمح إمكانياته بمواجهة الخصم هو الذي أعمل معه".

وأتم تصريحاته "كل لاعبي الوسط في الفريق لعبوا بشكل جيد ويتقبلون قراراتي سواء شاركوا بشكل أساسي أو لا، وفي النهاية أختار اللاعب الذي سيمنح الفريق الفوز".

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في تمام السابعة مساء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد المتأهل من مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.