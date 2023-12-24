مؤتمر الشناوي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية من أجل السوبر المصري

شدد محمد الشناوي قائد الأهلي على أن الفريق أغلق صفحة كأس العالم للأندية ويركز في كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي للقاء سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري بنظامه الجديد.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "اعتدنا على إنهاء بطولة والدخول في أخرى، ونحضّر أنفسنا للمنافسين مع الجهاز الفني ومحللي الأداء لنعرف كيف يلعب الخصوم".

وأضاف "قدمنا بطولة كبيرة وأداءً جيدا في 3 مباريات في وقت ضيق للغاية، وأشكر الجميع والجماهير، وليس غريبا على وجود ومساندة جمهورنا هنا في الإمارات كما حدث في السعودية".

وأتم "أغلقنا كأس العالم للأندية ونفكر في كأس السوبر المصري".

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بلقاء سيراميكا غدا الإثنين في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي مع الفائز من مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز.