مؤتمر الشناوي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية من أجل السوبر المصري

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

شدد محمد الشناوي قائد الأهلي على أن الفريق أغلق صفحة كأس العالم للأندية ويركز في كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي للقاء سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري بنظامه الجديد.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "اعتدنا على إنهاء بطولة والدخول في أخرى، ونحضّر أنفسنا للمنافسين مع الجهاز الفني ومحللي الأداء لنعرف كيف يلعب الخصوم".

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مؤتمر الشناوي: حضرنا إلى أبوظبي للمنافسة على لقب السوبر.. وسبب الانضمام للبعثة مؤتمر باتشيكو: بإمكاننا تحقيق لقب السوبر ولكن نركز على فيوتشر أولا.. ونعاني من الغيابات مؤتمر فورموسينيو: لعبنا 5 مباريات خلال 18 يوما وهو أمر صعب.. وفيوتشر جاهز للسوبر السعيد: تعاهدنا على تحقيق اللقب الأول لبيراميدز.. ويجب أن نكون في أفضل حال ضد مودرن فيوتشر

وأضاف "قدمنا بطولة كبيرة وأداءً جيدا في 3 مباريات في وقت ضيق للغاية، وأشكر الجميع والجماهير، وليس غريبا على وجود ومساندة جمهورنا هنا في الإمارات كما حدث في السعودية".

وأتم "أغلقنا كأس العالم للأندية ونفكر في كأس السوبر المصري".

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بلقاء سيراميكا غدا الإثنين في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي مع الفائز من مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز.

الأهلي محمد الشناوي السوبر المصري
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