كأس مصر 2024 - النجوم يُكمل عقد المتأهلين لـ دور الـ 32.. تعرف على جميع الفرق

أكمل النجوم عقد الأندية المتأهلة لدور الـ 32 من كأس مصر 2024 بالفوز على راية بنتيجة 4-1 في ختام الدور التمهيدي الثالث.

وأصبح النجوم الفريق الـ 14 الذي يتأهل لـ دور الـ 32 في انتظار قرعة المرحلة المقبلة مع فرق الدوري الممتاز الـ 18.

وتقدم محمد همام للنجوم، وسجل طه نادي هدف التعادل لراية.

وعاد همام لتسجيل الهدف الثاني للنجوم وعزز أحمد رمضان "ميكي" النتيجة بهدف ثالث، وأنهى محمد سيد "جولدي" اللقاء بالهدف الرابع للنجوم.

وبذلك الأندية المتأهلة لدور الـ 32 من كأس مصر 2024: بروكسي - الألومنيوم - أبو قير للأسمدة - لافيينا - بورفؤاد - بترول أسيوط - جمهورية شبين - مكادي - النصر - الواسطى - بتروجت - القناة - الترسانة - النجوم.

video:1

وإليكم نتائج الدور التمهيدي الثالث بالكامل:

أبو قير للأسمدة 1-0 كهرباء الإسماعيلية

لافيينا 1-0 المنصورة

وي 1-2 بورفؤاد

بروكسي 1-1 المنيا

فوز بروكسي 6-5 بركلات الترجيح

دكرنس 0-0 الألومنيوم

فوز الألومنيوم 7-6 بركلات الترجيح

بترول أسيوط 1-1 دلفي

فوز بترول أسيوط 5-4 بركلات الترجيح

جمهورية شبين 2-2 الإنتاج الحربي

فوز جمهورية شبين 4-2 بركلات الترجيح

video:3

الترسانة 2-0 غزل المحلة

مكادي 2-2 ديروط

فوز مكادي 3-2 بركلات الترجيح

طنطا 0-1 النصر

وادي دجلة 0-2 الواسطى

بتروجت 6-0 إيسترن كومباني

السكة 0-0 القناة

فوز القناة 3-2 بركلات الترجيح

النجوم 4-1 راية

video:2

وإليكم تقسيم الفرق بحسب درجة الدوري في دور الـ 32

من دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ):

بروكسي - أبو قير للأسمدة - لافيينا - بترول أسبوط - جمهورية شبين - مكادي - بتروجت - القناة - النجوم.

من دوري الدرجة الثانية ب:

الألومنيوم - بورفؤاد - النصر - الواسطى - الترسانة.

من الدوري الممتاز:

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - مودرن فيوتشر - المقاولون العرب - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الداخلية - طلائع الجيش - زد - الجونة - إنبي - سموحة - بلدية المحلة - فاركو - البنك الأهلي