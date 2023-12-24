مؤتمر فورموسينيو: لعبنا 5 مباريات خلال 18 يوما وهو أمر صعب.. وفيوتشر جاهز للسوبر

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

ريكاردو فورموسينيو - المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر

كشف ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشرعلى جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر بالرغم من إرهاق اللعب المتتالي.

ويشارك مودرن فيوتشر في كأس السوبر بنظامه الجديد بمشاركة أربعة فرق والمقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وتخوض أندية فيوتشر والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا منافسات كأس السوبر بنظامه الجديد.

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وقال فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر، استعدينا بشكل جيد ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين".

وتابع "نتطلع لتقديم مباراة قوية غدا أمام بيراميدز، والجميع جاهز في الفريق من اللاعبين".

وكشف المدرب البرتغالي "لعبنا خلال 18 يوما، خمس مباريات وهو أمر صعب للغاية خاصة أننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمباراة بيراميدز".

وأضاف "بيراميدز فريق قوي ويمتلك عناصر قوية ومدير فني جيد للغاية".

واختتم فورموسينيو تصريحاته "بالرغم من صعوبة المباراة أتمنى أن تكون قوية وتليق باسم الكرة المصرية، وأشكر مجلس أبو ظبي الرياضي على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع".

ويلعب مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في تمام الثالثة من عصر غدا الإثنين في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

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