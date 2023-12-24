السعيد: تعاهدنا على تحقيق اللقب الأول لبيراميدز.. ويجب أن نكون في أفضل حال ضد مودرن فيوتشر

شدد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على تعاهد الفريق على تحقيق لقبه الأول خلال الموسم الحالي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري غدا الإثنين في الإمارات.

وقال السعيد عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "التدريبات تسير بشكل جيد والسوبر بطولة مهمة ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا لنحقق البطولة الأولى للفريق والتي ستشكل أهمية كبيرة فيما بعد".

وتابع "نلعب في أكثر من بطولة في الفترة الحالية وتحدثنا وتعاهدنا على تحقيق بطولة للفريق هذا الموسم وإن شاء الله نكون في أفضل حال ونتمكن من العودة للفريق".

وأضاف "مودرن فيوتشر فريق قوي ويجب أن نكون مستعدين بشكل جيد ونركز على مواجهته حاليا".

وأتم "من يحقق الفوز ليس اللاعبين الذين في الملعب فقط والمتواجد وغير المتواجد يلعب بروح واحدة من أجل تحقيق الفوز لأن البطولة ستحتسب في النهاية للجميع ونتمنى أن نكون يد واحدة من أجل الفوز باللقب".

وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.