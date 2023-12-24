السعيد: تعاهدنا على تحقيق اللقب الأول لبيراميدز.. ويجب أن نكون في أفضل حال ضد مودرن فيوتشر

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 16:40

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

شدد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على تعاهد الفريق على تحقيق لقبه الأول خلال الموسم الحالي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري غدا الإثنين في الإمارات.

وقال السعيد عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "التدريبات تسير بشكل جيد والسوبر بطولة مهمة ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا لنحقق البطولة الأولى للفريق والتي ستشكل أهمية كبيرة فيما بعد".

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر مؤتمر الشناوي: حضرنا إلى أبوظبي للمنافسة على لقب السوبر.. وسبب الانضمام للبعثة كرة سلة - الجندي ودولا في قائمة منتخب مصر بالبطولة العربية ملاكمة - جوشوا يحكم سيطرته على نزال اليوم الحاسم على حلبة المملكة أرينا

وتابع "نلعب في أكثر من بطولة في الفترة الحالية وتحدثنا وتعاهدنا على تحقيق بطولة للفريق هذا الموسم وإن شاء الله نكون في أفضل حال ونتمكن من العودة للفريق".

وأضاف "مودرن فيوتشر فريق قوي ويجب أن نكون مستعدين بشكل جيد ونركز على مواجهته حاليا".

وأتم "من يحقق الفوز ليس اللاعبين الذين في الملعب فقط والمتواجد وغير المتواجد يلعب بروح واحدة من أجل تحقيق الفوز لأن البطولة ستحتسب في النهاية للجميع ونتمنى أن نكون يد واحدة من أجل الفوز باللقب".

وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

عبد الله السعيد كأس السوبر المصري بيراميدز مودرن فيوتشر
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه مؤتمر الرمادي: سيراميكا من أفضل 3 فرق تلعب كرة في مصر.. وهدفنا الفوز بالسوبر السوبر المصري - محمد إبراهيم: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة الأهلي الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي الدرجة الثانية – المنصورة يعود لملعبه غنام محمد: هدفنا الوصول لأبعد مدى في السوبر المصري
أخر الأخبار
التاسع في الدوري السعودي.. إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي 9 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون 22 دقيقة | الدوري المصري
بسبب حالات التحكيم الجدلية.. نوتينجهام سيشكو حكم مباراة بورنموث 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت 37 دقيقة | ميركاتو
أسطورة ألمانيا عن عودة كروس للمنتخب: لن أضمه مرة أخرى ساعة | الدوري الإسباني
بعد تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل يحسم قمة تركيا بين فنربخشة وجالاتاسراي ساعة | الكرة الأوروبية
كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي