ملاكمة - جوشوا يحكم سيطرته على نزال اليوم الحاسم على حلبة المملكة أرينا
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 16:18
كتب : هاني العوضي
حسم أنتوني جوشوا الملاكم البريطاني منافسات نزال اليوم الحاسم بعد تفوقه على السويدي أوتو والين في المباراة التي جمعت بينهما على حلبة المملكة أرينا.
ويأتي النزال ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية من تنظيم هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.
ودام التنافس بين ثنائي الملاكمين العالميين لمدة أربع جولات شهدت منافسة قوية قبل أن يحسم جوشوا الجولة الخامسة بتفوق كبير.
وأنهى الحكم النزال بقرار بسبب اقتناعه بعدم قدرة الملاكم السويدي على مواصلة المنافسة.
وشهدت المنافسات تواجد كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي.
كما تواجد عدد من الشخصيات الرياضية المعروفة مثل جواو فيليكس لاعب برشلونة وإيميريك لابورت مدافع النصر.
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