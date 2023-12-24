ملاكمة - جوشوا يحكم سيطرته على نزال اليوم الحاسم على حلبة المملكة أرينا

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 16:18

كتب : هاني العوضي

نزال اليوم الحاسم

حسم أنتوني جوشوا الملاكم البريطاني منافسات نزال اليوم الحاسم بعد تفوقه على السويدي أوتو والين في المباراة التي جمعت بينهما على حلبة المملكة أرينا.

ويأتي النزال ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية من تنظيم هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

ودام التنافس بين ثنائي الملاكمين العالميين لمدة أربع جولات شهدت منافسة قوية قبل أن يحسم جوشوا الجولة الخامسة بتفوق كبير.

أخبار متعلقة:
وفاة الملاكم رامز حسام متأثرا بإصابته في ختام بطولة الجمهورية لوريس: لعبنا مباراة ملاكمة.. وضربة الأرجنتين كانت قوية دورة البحر المتوسط - برونزيتان لـ مصر في الملاكمة كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم

وأنهى الحكم النزال بقرار بسبب اقتناعه بعدم قدرة الملاكم السويدي على مواصلة المنافسة.

وشهدت المنافسات تواجد كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي.

كما تواجد عدد من الشخصيات الرياضية المعروفة مثل جواو فيليكس لاعب برشلونة وإيميريك لابورت مدافع النصر.

ملاكمة موسم الرياض نزال اليوم الحاسم أنتوني جوشوا
نرشح لكم
كرة سلة - الجندي ودولا في قائمة منتخب مصر بالبطولة العربية كرة يد - علي زين: لا حديث عن الأولمبياد قبل التتويج بإفريقيا.. وتأثير غياب الأحمر كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تعيين مجدي أبو المجد مدربا لفريق كرة اليد كرة سلة - الكشف عن قرعة البطولة العربية لمنتخبات الرجال كرة طائرة - تتويج منتخب الناشئين بلقب إفريقيا كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي كرة سلة - إلى النهائي مجددا.. سبورتنج يطيح بـ إنتر كلوب في إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
السعيد: تعاهدنا على تحقيق اللقب الأول لبيراميدز.. ويجب أن نكون في أفضل حال ضد مودرن فيوتشر 17 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الجندي ودولا في قائمة منتخب مصر بالبطولة العربية 27 دقيقة | كرة سلة
ملاكمة - جوشوا يحكم سيطرته على نزال اليوم الحاسم على حلبة المملكة أرينا 39 دقيقة | رياضات أخرى
كما كشف في الجول.. محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: حضرنا إلى أبوظبي للمنافسة على لقب السوبر.. وسبب الانضمام للبعثة ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر باتشيكو: بإمكاننا تحقيق لقب السوبر ولكن نركز على فيوتشر أولا.. ونعاني من الغيابات ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(1) تشيلسي.. جووووول يشعل المباراة من جديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - بالمر وبروخا أساسيان أمام ولفرهامبتون.. ومودريك على دكة البدلاء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي