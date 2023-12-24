مؤتمر الشناوي: حضرنا إلى أبوظبي للمنافسة على لقب السوبر.. وسبب الانضمام للبعثة

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على هدف فريقه بحصد لقب كأس السوبر المصري.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بنظامه الجديد بمشاركة أربعة فرق والمقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وتخوض أندية بيراميدز والأهلي ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا منافسات كأس السوبر بنظامه الجديد.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "حضرنا إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري، الفريق بكامل تركيزه من أجل مواجهة مودرن فيوتشر في بداية المشوار".

وشدد "مواجهة فيوتشر هي الأهم حاليا ومن الضروري الفوز بها ثم نبدأ التفكير فيما بعد".

أما عن انضمامه للبعثة وهو مصاب أوضح "الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين بمن فيهم المصابين لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة".

وكشف الشناوي "إصابتي في الضلوع وهو كسر بسيط، وأخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف".

واختتم حارس مرمى بيراميدز تصريحاته "أتمنى وصول بيراميدز للنهائي والتواجد مع الفريق في التتويج باللقب".