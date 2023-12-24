مؤتمر باتشيكو: بإمكاننا تحقيق لقب السوبر ولكن نركز على فيوتشر أولا.. ونعاني من الغيابات

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 15:03

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - المدير الفني فريق بيراميدز

يثق جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز في قدرات لاعبيه لتحقيق لقب كأس السوبر المصري.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بنظامه الجديد بمشاركة أربعة فرق والمقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي: "بطولة السوبر قصيرة ويشارك بها أربعة أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يخوض كل مبارياته من أجل الفوز".

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وتابع "هدفنا تقديم كرة عالية ومميزة وتحقيق الفوز على مودرن فيوتشر من أجل التأهل للنهائي".

وأوضح المدرب البرتغالي "عدد مباريات البطولة قليل وبالتالي في الإمكان تحقيق بطولة بوقت بسيط، ونسعى لبذل مجهودا مضاعفا خاصة وأن فيوتشر فريق متميز ولاعبين أقوياء والمواجهة دائما بين الفريقين بها إثارة كبيرة".

وشدد "وصلنا إلى أبوظبي وهدفنا المباراة الأولى ضد فيوتشر أولا وبعدها يكون التركيز في اللقاء الثاني".

وواصل "بيراميدز يقدم كرة قدم قوية للغاية في جميع اللقاءات سواء محليا أو قاريا ولكن النتائج لم تكن أفضل شيء، وكرة القدم تحمل بشكل مستمر العديد من النتائج المختلفة".

وأضاف باتشيكو "لعبنا آخر مباراة نهائية في كأس مصر والسوبر المصري، ونسعى للتتويج هذه المرة".

ووجه باتشيكو رسالة لحكام المباريات قائلا: "أطالب الحكام بتقديم الصورة المميزة لكرة القدم المصرية في دولة الإمارات، مثلما ستسعى الفرق الأربعة لتقديم أفضل ما لديها في البطولة".

أما عن صفوف الفريق فأوضح "يغيب عنا العديد من اللاعبين بسبب الإصابات مثل أحمد الشناوي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وغيرهم من العناصر الأساسية".

وتابع "لم نلعب منذ بداية الموسم مباراة واحدة بصفوف مكتملة بسبب الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف".

وشدد البرتغالي "أثق في المجموعة الحالية وقدرتهم على تحقيق الانتصار في اللقاء الأول ثم التركيز على النهائي".

واختتم باتشيكو تصريحاته "لعبنا مباراة كل ثلاثة أيام ولم نخسر سوى مباراة واحدة في دوري الأبطال رغم أننا كنا الأفضل".

ويلعب بيراميدز أمام مودرن فيوتشر في تمام الثالثة من عصر غدا الإثنين في نصف نهائي كأس السوبر.

وينتظر المتأهل من تلك المباراة، الفائز من مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

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