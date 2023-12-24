سبورت: كانسيلو قد يكلف برشلونة 30 مليون يورو

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - جواو كانسيلو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تكلفة جواو كانسيلو المحتملة لينتقل بشكل نهائي لبرشلونة.

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

برشلونة

ويقضي كانسيلو الموسم الحالي معارا لبرشلونة من صفوف مانشستر سيتي.

وفقا لسبورت فإن برشلونة يتفاوض حاليا مع مانشستر سيتي حول إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي ومن المتوقع أن نطزن تكلفة الصفقة نحو 30 مليون يورو.

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الصفقة مكلفة بالنسبة للنادي الإسباني وبسبب وضعه الاقتصادي الصعب ولكن اللاعب يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الذي يعتمد عليه بشكل كبير.

كانسيلو هو ثاني أكثر لاعب في صفوف برشلونة يلعب عدد دقائق منذ بداية الموسم الحالي وبعد إلكاي جوندوجان.

الوضع مختلف مع جواو فيليكس المعار أيضا، والذي تشير سبورت إلى أن برشلونة سيحاول التفاوض مع أتليتكو مدريد حول تجديد إعارته لموسم إضافي لأن تكلفته ستكون أكبر.

كانسيلو لعب مع برشلونة 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة وجيرونا صاحبا الصدارة.

برشلونة جواو كانسيلو
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