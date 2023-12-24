إندريك: تعلمث الكثير من مشاهدة سواريز مع برشلونة.. وهكذا سأحارب العنصرية

كشف إندريك لاعب ريال مدريد المقبل على كيفية محاربته للعنصرية التي يتعرض لها.

وأعلن ريال مدريد ضم إندريك المقبل من بالميراس بداية من الموسم المقبل بعد إتمامه الـ 18 عاما.

وقال إندريك في حوار مع صحيفة ماركا: "اللعب مع ريال مدريد سيشكل مسؤولية وتحد كبير بالنسبة لي وأنا متشوق للعب بذلك القميص، منذ أن كنت صغيرا كان حلمي أن أكون جزء من ريال مدريد ".

واستمر "أعرف إنني لا يزال أمامي تحديات مع بالميراس أو على الأقل علي أن أساعد الفريق ليكون في القمة ولكن بالطبع أفكر في ريال مدريد أيضا".

وتابع "كريم بنزيمة يمتلك جميع الصفات ليكون المهاجم المثالي حتى وإن كان يلعب في السعودية الآن ولكنه لعب لسنوات عديدة في ريال مدريد وهو لاعب رائع ويفهم اللعبة بالطريقة الصحيحة وكان أفضل مهاجم في العالم لفترة طويلة".

وواصل "الآن هالاند وهاري كين يمتلكان جميع الصفات للمهاجم المثالي".

وأضاف "شاهدت العديد من المباريات لسواريز مع برشلونة وتوقفت كثير أمام هدفه ضد باريس سان جيرمان عندما مر من دافيد لويز وتياجو سيلفا، أنا أتعلم منه الكثير".

وكشف "لقد عانيت بالفعل من العنصرية ولكن لم يعد الأمر يهمني، كلما زادوا فيما يفعلوه كلما سأضحك في وجوههم ولكن أنا في المعركة مع رودريجو وفينيسويس وكل من عانوا من العنصرية".

وأتم "يمكنهم أن يقولوا ما يحلوا لهم وأن يشيروا ولن أهتم وسأجعلهم يشعرون بغضب أكبر وهذه أفضل طريقة لمحاربة العنصرية".

اللاعب الشاب قاد بالميراس للتتويج بالدوري البرازيلي في الموسم المنقضي.