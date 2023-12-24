مجموعة مصر - لاعب أتليتكو مدريد على رأس قائمة موزمبيق لكأس الأمم الإفريقية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 12:04

كتب : FilGoal

منتخب موزمبيق

أعلن شيكوينو كوندي مدرب منتخب موزمبيق قائمة فريقه التي ستخوض كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتبدأ البطولة يوم 17 يناير المقبل في كوتديفوار.

أبرز الأسماء في القائمة هو رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لفريق أتليتكو مدريد الإسباني.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إرنان سيلواني (سونجو) – فاشيتينشو جواو (نامبولا) – إيفان أوروبال (بلاك بولز).

الدفاع: دومينيجوز ماكاندزا (كوستا دي سول) – إنفرين ماتولا (سونجو) – إدميلسون دوف (كايزر تشيفس) – برونو لانجا (تشافيس) – رينيلدو ماندافا (أتليتكو مدريد) – إدسون سيتوري (بانديرماسبور) – دافيد ماليمبانا (نواه يريفين) - فيليشيانو جوني (بلاك بولز) - أمادو مومادي (فيريفياريو دي بيرا) - سليسيو باكو (هونكا).

الوسط: جواو بوندي (فيريفياريو دي بيرا) – ريكاردو جيماريش (تشافيس) - تشاكويلي مانجي (فيريفياريو دي مابوتو) – ألفونسو أمادي (أوستيند) – إلياس بيليمبي (سونجو).

الهجوم: جيني كاتامو (سبورتنج لشبونة) - ويتنيس أويمبو (ناسيونال ماديرا) – جيلدو فيلانكولوس (كوفيلها) – ستانلي راتيفو (بفوردزيم) – باتشويو كينج (ساجرادا).

ويلعب منتخب موزمبيق في المجموعة الثانية بجانب مصر وكاب فيردي وغانا.

كأس الأمم الإفريقية موزمبيق
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