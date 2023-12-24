إبراهيم صلاح: لا أعلم سبب رحيلي عن قيادة شباب الزمالك.. ولا خلافات مع حلمي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح - المدير الفني السابق لزمالك 2003

أبدى إبراهيم صلاح المدير الفني السابق لفريق الزمالك مواليد 2003 اندهاشه من قرار رحيله وعدم استمراره مع الفريق؟

ونفى صلاح أن يكون هناك أي خلافات بينه وبين محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين تسببت في القرار.

وقال إبراهيم صلاح عبر قناة dmc: "بدأت الموسم كمدرب مساعد مع محمد حسن ولكن توليت قيادة الفريق لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، وكنت أسير بشكل جيد وكنا في المركز الثاني بنفس عدد نقاط صاحب المركز الأول".

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وعن أسباب رحيله أجاب "هذه هي المشكلة التي لا أعلم إجابتها، وهي عدم علمي سبب رحيلي حتى الآن".

وتابع صلاح "طلبت الاستمرار مع فريقي مواليد 2003 ولكن تم عرض إما استمراري كمدرب مساعد أو قيادة فريق 2008 وهو ما رفضته".

وشدد "علمت أن الزمالك سيشارك في كأس الرابطة بفريق 2003 وأعتقد أنه كان من حقي قيادة الفريق في البطولة".

أما عن رحيله بدون إذن فأوضح "غير صحيح سفري بدون إذن، كنت في عطلة وسافرت من أجل تجديد إقامة والمشرف على فريقي جمال حمزة واستأذنته بشكل طبيعي".

وشدد صلاح "لا يوجد أي خلافات مع محمد حلمي رئيس القطاع وأول حضور له في النادي كان مواجهة الأهلي التي حققنا فيها الفوز".

وكشف "جلست مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة ولكن دون حل لاستمراري، كان العرض هو قيادة فريق 2008 أو العمل مع فريق 2003 كمدرب مساعد، ولذلك اعتذرت ورحلت".

وبالحديث عن مستقبله قال: "حتى الآن لا أعلم أي سبب لرحيلي من الزمالك، تلقيت بعض العروض من الدرجة الثانية".

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته "تواجدي في مواجهة بيراميدز أمام صنداونز لا علاقة له بمستقبلي الفترة المقبلة، كنا نلعب كرة ودعانا هاني سعيد للحضور وهم يلعبون باسم مصر وبالتأكيد نتمنى لهم التوفيق".

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