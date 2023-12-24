عامر حسين يكشف سبب عدم الموافقة على طلب الأهلي بتأجيل السوبر.. وموقف زيادة الجماهير

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، سبب عدم الموافقة على طلب الأهلي بتأجيل كأس السوبر.

وطلب الأهلي تأجيل المباريات لمدة 24 ساعة فقط بسبب ضيق الوقت ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية حتى نهايتها.

وقال عامر حسين عبر القناة الأولى: "موعد السوبر المصري تم تحديده منذ شهرين بسبب وجود صعوبة في إيجاد مساحة لمشاركة الأهلي بسبب ارتباطه ببطولتي دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، فتلك كانت الفترة الوحيدة المتاحة قبل أمم إفريقيا".

وكشف عامر حسين "مجلس أبو ظبي لديه ارتباطات خلال الفترة الحالية مثل السوبر الإماراتي يوم الجمعة في اليوم التالي لنهائي الدوري السوبر المصري، ثم ماراثون الشيخ زايد في القاهرة يوم السبت، لذلك كان هناك صعوبة في التأجيل بسبب تلك الارتباطات".

وتابع "قرعة دور الـ32 من كأس مصر ستكون مثل المرات السابقة، بطل الدوري في اتجاه وبطل الكأس في الاتجاه الأخر، والأمر نفسه بالنسبة لوصيف الدوري ووصيف الكأس وحال التكرار يتم أخذ الرباعي المشارك قاريا، وذلك لا يعتبر توجيه للقرعة ولكن تصنيف".

وأوضح عضو اتحاد الكرة "كأس الرابطة ستقام بنظام المجموعات بسبب بطولة أمم إفريقيا وحتى تستفيد الأندية من فترة التوقف الكبيرة، وبات هناك أهمية للبطولة لأنها تؤهل إلى السوبر".

أما عن الفرق التي ستغيب عن المشاركة فأجاب "لم يصلنا أي اعتذار من أندية بشأن عدم المشاركة في كأس الرابطة سوى النادي الأهلي فقط".

وكشف "كأس السوبر المصري في حال التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة باستثناء المباراة النهائية سيتم اللجوء لشوطين إضافيين أولا".

وشدد عامر حسين "النسخة الحالية من السوبر مكملة للمسابقة بنظامها القديم وليست بطولة جديدة".

أما عن المقارنة بين دوري السوبر الإفريقي ونظيره الأوروبي فقال عامر حسين: "تحدثنا مبكرا عن دوري السوبر الإفريقي وأنه ستكون هناك أضرار فنية من المشاركة، وهو ما حدث في دوري السوبر الأوروبي الذي ترفضه أغلب الأندية والاتحادات وتم اللجوء للمحاكم".

وشدد "لكن للأسف يكون هناك تقدير للآراء الخارجية بالرغم أننا لسنا أقل منهم في الفكر، لا يوجد نادي يعترض على البطولة في إفريقيا بسبب الجوائز المالية عكس في أوروبا الأندية تحصل على عائد مادي جيد من الدوريات وهو ما يجعلهم لا ينتظرون المكافآت المالية".

وواصل "لا يوجد تعليق على الأمور السيئة التي تحدث في الخارج، تتم المقارنة مع الدوري التركي ثم نجد إيقاف المسابقة بسبب تعدي رؤساء أندية على حكام، وفي نهائي كأس العالم للأندية شاهدنا شجار بين لاعبين من مانشستر سيتي وفلومينينسي ولم يتحدث أحد ولكن هنا يتم الوقوف عند ما حدث في مواجهة الأهلي وبيراميدز".

وبسؤاله عن موقف زيادة الجماهير اختتم عامر حسين تصريحاته "أحمد دياب على اتصال دائم بالجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجماهير، ونتمنى أن يكون هناك قرار بشأن الأمر قبل انطلاق الدور الثاني".