ثاني هدافين الدوري الألماني ونابي كيتا يقودان قائمة غينيا النهائية لكأس الأمم الإفريقية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 11:06

كتب : FilGoal

غينيا - مصر

أعلن كابا ديوارا مدرب منتخب غينيا القائمة النهائية لفريقه والتي ستشارك في كأس الأمم الإفريقيقة 2023.

وتقام البطولة في كوتديفوار بداية من يوم 17 يناير المقبل.

وتشهد قائمة غينيا النهائية تواجد 25 لاعبا.

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ويتواجد في القائمة كل من سيرهو جيراسي ثاني هدافين الدوري الألماني برصيد 17 هدفا حتى الآن ولاعب فريق شتوتجارت.

القائمة تشهد أيضا تواجد نابي كيتا لاعب ليفربول السابق وفيردر بريمين الحالي والذي عانى من أكثر من إصابة منذ بداية الموسم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: موسى كامارا (حوريا كوناكري) – علي كيتا (أوسترسوندس) – إبراهيم كونيه (هبرنيانز).

الدفاع: مختار دياكبي (فالنسيا) – محمد كامارا (يانج بويز) – سايدو سو (ستراسبورج) – جوليان جانفيير (كايزر سبور) – أنتوان كونتي (بلوتيف بلودفيف) – إسياجا سيلا (مونبلييه) – سيكو سيلا (كامبور) – إبراهيم دياكاتي (ريمس).

الوسط: عبد الله توريه (لو هافر) – أمادو ديوارا (أندرلخت) – موري كوناتي (ميشيلين) – نابي كيتا (فيردر بريمين) – إلياش موريبا (لايبزج) – سيدوبا سيسيه (ليجانيس) – أجيبو كامارا (أتروميتوس) – كريم سيسيه (سانت إتيان).

الهجوم: فرانسوا كامانو (أبها) – مورجان جوليفاجوي (لانس) – سيرهو جيراسي (شتوتجارت) – محمد بايو (لو هافر) – جوسي كانتي (أوراوا رد واريورز) – فاسينيت كونتي (باستيا).

ويقع منتخب غينيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من جامبيا والكاميرون والسنغال.

كأس الأمم الإفريقية غينيا
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