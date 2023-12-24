هيثم عرابي: هدفنا الفور بالسوبر.. والمباريات الكبيرة تظهر اللاعبين المميزين

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر أن هدف فريقه هو التتويج ببطولة السوبر المصري.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وقال عرابي لقناة أون تايم سبورتس 2: "هدفنا الفوز ببطولة السوبر المصري، والمباريات الكبيرة هي التي تظهر اللاعبين المميزين".

وأضاف "بيراميدز فريق كبير وهدفنا الفوز لأن لدينا لاعبين مميزين ونحن فريق كبير".

وتابع "لدينا تخصصات مختلفة والمدرب له جميع القرارات الفنية في الملعب، ولا يتدخل أحد في اختصاص الآخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا أجواء جيدة في مودرن فيوتشر والجميع يريد النجاح والقادم أفضل".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذا اللقاء ضد المنتصر من المباراة الأخرى التي تجمع بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

وستقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.