أيمن منصور: السوبر المصري بطولة مميزة.. ولدينا قائمة لا تقل عن الفرق الأخرى

أوضح أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر أهمية بطولة السوبر المصري بالنسبة لفريقه.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وقال منصور لقناة أون تايم سبورتس 2: "السوبر المصري بطولة مميزة ويجب أن نظهر بشكل جيد، فهذه هي المرة الأولى التي نشارك في بطولة خارج مصر".

وأضاف "مودرن فيوتشر مستعد بشكل جيد جدا ولدينا لاعبين بجودة كبيرة وقائمة مميزة لا تقل عن كل الفرق الأخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "الحدث كبير والبطولة لديها نجاحات كبيرة، اللاعبون سعداء أثناء التدريبات لمشاركتهم في البطولة".

ويشارك مودرن فيوتشر لأول مرة في تاريخه في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذا اللقاء ضد المنتصر من المباراة الأخرى التي تجمع بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

وستقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.