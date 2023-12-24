13 بطاقة ملونة.. روما يعود للانتصارات في دربي الشمس أمام نابولي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - لورينزو بيليجريني - روما

اختتم روما الجولة 17 من الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على استاد الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

دربي الشمس ابتسم للذئاب لأول مرة منذ 2019 حيث لم يفز على البارتينوبي في آخر 7 مواجهات جمعتهما.

وشهد اللقاء احتساب 12 بطاقة صفراء من بينها 2 حمراء لماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين، كما أشهر الحكم بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

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واحتفى جماهير الذئاب قبل بداية المباراة بالحضور الجماهيري الكثيف الذي تواجد طيلة عام 2023 وتخطى حاجز المليون مشجع في ملعب الأولمبيكو.

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وصف المباراة

منعت العارضة العلوية تسديدة بوفي في الدقيقة 18 ليظل التعادل السلبي سائدا بين الفريقين.

وفي الدقيقة 21 أهدر بوفي بغرابة شديدة فرصة تسجيل الهدف الأول لروما بتسديدة بعد عرضية أندريا بيلوتي تصدى لها أليكس ميريت.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو في الدقيقة 38 بسبب اعتراضه على قرار الحكم عقب تدخل كريستنسين على خيفيتشيا كفاراستخيليا.

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي و6 بطاقات صفراء.

وفي الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة صفراء لنيكولا زاليفسكي وحمراء لماتيو بوليتانو، حيث جذب الأول قميص جناح نابولي، وضرب الأخير ظهير روما بدون كرة في الدقيقة 66.

وشارك ستيفن الشعراوي وسرادر أزمون ولورينزو بيليجريني في الدقيقة 71 للذئاب.

وكافئ الشعراوي وبيليجريني، مورينيو بعد التغيير وسجل الأخير من متابعة لتسديدة اللاعب صاحب الأصول المصرية في الشباك في الدقيقة 76.

وتعقدت أمور نابولي في اللقاء بعد تحصل أوسيمين على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 86، بطاقة جاءت في يوم تجديد تعاقده مع الفريق.

وأنهى البلجيكي روميلو لوكاكو اللقاء بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع عقب مرتدة سريعة.

الفوز ارتقى بروما للمركز السادس برصيد 28 نقطة، بينما تراجع نابولي حامل اللقب للمركز السابع برصيد 27 نقطة.

وسيختتم روما عام 2023 بمواجهة يوفنتوس، فيما يستضيف نابولي على ميدانه مونزا.

روما الدوري الإيطالي نابولي
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