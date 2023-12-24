13 بطاقة ملونة.. روما يعود للانتصارات في دربي الشمس أمام نابولي

اختتم روما الجولة 17 من الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت على استاد الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

دربي الشمس ابتسم للذئاب لأول مرة منذ 2019 حيث لم يفز على البارتينوبي في آخر 7 مواجهات جمعتهما.

وشهد اللقاء احتساب 12 بطاقة صفراء من بينها 2 حمراء لماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين، كما أشهر الحكم بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

واحتفى جماهير الذئاب قبل بداية المباراة بالحضور الجماهيري الكثيف الذي تواجد طيلة عام 2023 وتخطى حاجز المليون مشجع في ملعب الأولمبيكو.

وصف المباراة

منعت العارضة العلوية تسديدة بوفي في الدقيقة 18 ليظل التعادل السلبي سائدا بين الفريقين.

وفي الدقيقة 21 أهدر بوفي بغرابة شديدة فرصة تسجيل الهدف الأول لروما بتسديدة بعد عرضية أندريا بيلوتي تصدى لها أليكس ميريت.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو في الدقيقة 38 بسبب اعتراضه على قرار الحكم عقب تدخل كريستنسين على خيفيتشيا كفاراستخيليا.

بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو ونقاش حاد مع كفاراتسخيليا 🟨📽️#الدوري_الإيطالي#روما_نابولي pic.twitter.com/BMtO0rfXQw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي و6 بطاقات صفراء.

وفي الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة صفراء لنيكولا زاليفسكي وحمراء لماتيو بوليتانو، حيث جذب الأول قميص جناح نابولي، وضرب الأخير ظهير روما بدون كرة في الدقيقة 66.

وشارك ستيفن الشعراوي وسرادر أزمون ولورينزو بيليجريني في الدقيقة 71 للذئاب.

وكافئ الشعراوي وبيليجريني، مورينيو بعد التغيير وسجل الأخير من متابعة لتسديدة اللاعب صاحب الأصول المصرية في الشباك في الدقيقة 76.

روما يسجل الهدف الأول في شباك نابولي عن طريق بيليجريني ⚽️#الدوري_الإيطالي#روما_نابولي pic.twitter.com/QKJ1y9OqzY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023

وتعقدت أمور نابولي في اللقاء بعد تحصل أوسيمين على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 86، بطاقة جاءت في يوم تجديد تعاقده مع الفريق.

الأمور تتعقد في نابولي.. بطاقة حمراء لفيكتور أوسيمين بعد هذا التدخل 🟥#الدوري_الإيطالي#روما_نابولي pic.twitter.com/Fz2L8zKXhN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023

وأنهى البلجيكي روميلو لوكاكو اللقاء بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع عقب مرتدة سريعة.

في الدقيقة الأخيرة من المباراة.. لوكاكو يسجل الهدف الثاني وتأكيد الفوز لروما على نابولي ⚽️#الدوري_الإيطالي#روما_نابولي pic.twitter.com/X0upGbgjVm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023

الفوز ارتقى بروما للمركز السادس برصيد 28 نقطة، بينما تراجع نابولي حامل اللقب للمركز السابع برصيد 27 نقطة.

وسيختتم روما عام 2023 بمواجهة يوفنتوس، فيما يستضيف نابولي على ميدانه مونزا.