هاني سعيد: السوبر بطولة هامة.. ونعاني من الإصابات منذ بداية الموسم

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية بطولة السوبر المصري والفوز بها.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وقال سعيد على قناة أون تايم سبورتس 2: "السوبر من البطولات الهامة وهي تتكون من مباراتين فقط ونعلم قوة مودرن فيوتشر وأتمنى أنها تكون مفتاح للنهائي".

ووأضاف "نعاني من الإصابات منذ بداية الموسم ولم تكتمل قائمتنا أبدا في أي مباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن أرى الفريق كامل والمدرب تتوفر له رفاهية الاختيار كما يريد، اللاعبون جاهزون وقادرون على تعويض الغائبين".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذا اللقاء ضد المنتصر من المباراة الأخرى التي تجمع بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

وستقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.