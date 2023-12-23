جدو: أتمنى ألا تؤثر علينا الغيابات ضد مودرن فيوتشر

يتمنى محمد ناجي جدو المدرب المساعد لبيراميدز ألا تؤثر الغيابات على فريقه قبل مباراة مودرن فيوتشر.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وقال جدو لقناة أون تايم سبورتس 2: "أتمنى ألا تؤثر علينا الغيابات، لدينا الكثير من اللاعبين الكبار، وأي لاعب يستطيع أن يعوض الغائب".

وأنهى حديثه قائلا "نستعد بشكل جيد للمباراة، ونستطيع أن نقدم لقاء مميز ونفوز على مودرن فيوتشر".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذا اللقاء ضد المنتصر من المباراة الأخرى التي تجمع بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

وستقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.