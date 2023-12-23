عضو مجلس الأهلي: مهاجم أجنبي؟ مطالبون بتوفير مليون و400 ألف دولار شهريا لكل الألعاب

طلب محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي الهدوء من جماهير الفريق، والعدل من اتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات بين كأس السوبر المصري بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري قادمة من السعودية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق المركز الثالث.

وقال شوقي عبر قناة DMC: "الضغط الأكبر على الأهلي يأتي من جماهيره وهو أقوى من ضغط الذي يأتي الشامتين، وتجاوزنا أمر الشامتين ونحن في مكانة مختلفة ونعلم قدرنا".

وتابع "الحقيقة أن روح جمهور الأهلي هي محاولة الحصول على كل البطولات ولا يوجد رضاء حتى بالتعادل، وهو ما يشعرنا بالتعب، ونريد من جمهور الأهلي الهدوء وانتظار النتائج وفرصة للعمل، والموسم الماضي كان استثنائيا".

وواصل "انفعال وفرحة مارسيل كولر الشديدة بعد تحقيق الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية جاء نتيجة الضغوط، أرجو الهدوء وانتظار النتائج من محبي النادي".

وأكمل "نرجو من مسؤولي اتحاد الكرة، التفكير والعدل، الفريق سيخوض مباراته في كأس السوبر المصري بعد يوم واحد من وصوله للإمارات عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، نريدهم ألا يضغطوا علينا أكثر من ذلك".

وأوضح "المدرب ليس لديه فرصة لتدريب اللاعبين بسبب ضغط وتوالي المباريات، ورؤية كولر الفنية هي من تحسم من سيشارك في المباريات".

وتطرق للحديث عن ملف المهاجم قائلا: "الأهلي مطالب بتوفير مليون و400 ألف دولار شهريا لعقود مدربي ولاعبي كل الألعاب، في المقابل الجمهور همه الوحيد ضم مهاجما أجنبيا، وإذا وضعنا جائزة كأس العالم للأندية في ملف المهاجم وخسرنا في الألعاب الأخرى سنجد هجوما شديدا، وأتمنى أن يشاركنا الجمهور المسؤولية لمعرفة ما يدور في الداخل، الإدارة واعية في توظيف ما يتوفر لها من عملة صعبة، ونأمل مراعاة الظروف".

وسافرت بعثة الأهلي من جدة إلى الإمارات، عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، بعدما فاز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

وافتتح الأهلي كأس العالم بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، ثم خسر من فلومينينسي البرازيلي 2-0 في نصف النهائي.

وسيبدأ الأهلي الاستعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب بيراميدز ضد مودرن فيوتشر، وتقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

ويقام النهائي بين الفائز من المواجهتين يوم الخميس المقبل في ملعب محمد بن زايد.