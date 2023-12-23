فيتوريا: هكذا يتم تطوير الكرة المصرية.. وبعد سنوات لن يكون هناك صلاح والنني

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 23:41

كتب : FilGoal

مؤتمر روي فيتوريا

حدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعض النقاط التي يجب العمل على تحسينها من أجل تطوير الكرة المصرية في المستقبل.

وقال فيتوريا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "يجب البدء في العمل على تطوير كرة القدم في مصر بشكل فوري وإلا لن تتطور اللعبة في المستقبل".

وأضاف "يجب أن يتم الموافقة على احتراف أي لاعب يتلقى عرضا في أوروبا مثلما يحدث في نيجيريا وغانا

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وأشار "في مصر 3 أندية تدفع الكثير من الأموال إلى اللاعبين، واللاعب يتعامل على أنه ملك اللعبة".

وأكمل "يجب العمل على تحسين المستوى الذهني للاعبين في مصر ثم الموافقة على عروض احترافهم في أوروبا".

واستمر في تصريحاته "يجب تحسين ملاعب كرة القدم في مصر وملاعب التدريبات ومستوى التدريبات الخاصة بالناشئين وكذلك إعداد المدربين والعمل مع اللاعبين منذ عمر 5 سنوات".

وشدد "العمل على تحسين اللغة الإنجليزية للاعبين الشباب حتى تصبح عملية احترافهم أسهل".

وأشار "بعد 5 سنوات لن يكون هناك محمد صلاح والنني، ولذلك يجب خروج اللاعبين من الآن للاحتراف".

وأوضح "في كأس العالم القادم أعمار لاعبي المنتخب ستتجاوز 35 عاما ولذلك يجب الآن تقديم لاعبين جدد للمشاركة واكتساب الخبرات وأن تكون الظروف مناسبة لإظهار قدراتهم".

وأتم تصريحاته "مركز حراسة المرمى يوجد 3 حراس فقط أقل من 30 سنة في كل فرق الدوري".

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