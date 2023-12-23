ساكا: أعتذر لـ تسيميكاس لتسببي في إصابته ولكن

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

ساكا - تسيميكاس

قدم بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال اعتذاره لكونستانتينوس تسيميكاس ظهير ليفربول بسبب تسببه في إصابته وذهابه للمستشفى.

وتعادل أرسنال ضد ليفربول بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال ساكا عقب المباراة: "علمت أن تسيميكاس ذهب إلى المستشفى، أريد أن أعتذر له، صارعته بكتف في كتف، لكن لم أر أنه ارتطم بيورجن كلوب، كنت أركز على الكرة لأنني أعتقدت أنها ليست خطأ".

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وكشف كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طبيعة إصابة الظهير اليوناني عقب المباراة قائلا: "إصابة كوستاس تسيميكاس كسر في الترقوة وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وسننتظر موقف روبرتسون".

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

كما وصل لمساهمته التهديفية رقم 121 في 120 مباراة على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، بواقع 88 هدفا و33 تمريرة حاسمة، كأكثر لاعب في تاريخ النادي، متفوقا على ستيفن جيرارد الذي يملك 120 مساهمة.

ووصل صلاح إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري بينما لم يسجل أي لاعب آخر من ليفربول أكثر من 4 أهداف حتى الآن.

الرقم السلبي الوحيد أن ليفربول لم يفُز على أي من خصومه في الستة الكبار لإنجلترا، حيث تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وخسر أمام توتنام.

التعادل ترك أرسنال على الصدارة برصيد 40 نقطة، وجعل ليفربول يرتقي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز الثالث.

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