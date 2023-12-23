كهربا: كنا نتمنى أكثر من برونزية في مونديال الأندية

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي على أن فريقه كان يأمل في تحقيق أكثر من المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، بعدما فاز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

وافتتح الأهلي كأس العالم بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، ثم خسر من فلومينينسي البرازيلي 2-0 في نصف النهائي.

وكتب كهربا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله على برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلي، حققنا إنجازا جديدا للفريق رغم أن طموحنا كان أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف "كنت أتمنى أن أقدم لكم المزيد ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعبين أبطال إفريقيا، وشكرا لكل جماهيرنا العظيمة ونعدكم أن القادم أفضل".

وسافر الأهلي من السعودية إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري للأبطال.

وسيبدأ الأهلي الاستعدادا لمواجهة موردن فيوتشر في السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا. وتقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

ويقام النهائي بين الفائز من المواجهتين يوم الخميس المقبل في ملعب محمد بن زايد.