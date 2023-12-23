إتشيفيري يفتح الباب لكبار أوروبا: لن أجدد تعاقدي مع ريفر بليت

أعلن كلاوديو إتشيفيري موهبة ريفر بليت الأرجنتيني رغبته في الرحيل عن الفريق دون تجديد التعاقد.

وشارك اللاعب المُلقب بـ "الشيطان الصغير" أساسيا في فوز ريفر بليت بكأس السوبر الأرجنتيني على حساب روزاريو سنترال.

وارتبط اسم اللاعب البالغ 17 عاما من قبل بالانتقال لصفوف برشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وقال إتشيفيري عقب نهاية اللقاء: "لن أجدد تعاقدي مع الفريق، لكن سأبقى لمدة 6 أشهر أو عام مع الفريق".

الشيطان الصغير

حصل إتشيفيري على لقب "إل ديابيلتو" أي الشيطان الصغير بسبب تشابه أسلوب لعبه ومراوغاته مع ماركو إتشيفيري لاعب بوليفيا السابق والذي لقُب بـ "الشيطان".

موهبة ريفر بليت الصاعدة حصل على عقد احترافي في ديسمبر 2022 بعد شهرين من ظهوره الأول بقميص ريفر بليت.

ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 25 مليون يورو حتى نهاية 2024 ويرتفع لـ 50 مليون يورو بعد ذلك.

وسبق أن أشار لأبرز مهاراته قائلا: "لست متأكدا لكن أقوى شيء اعتقد إنه سرعتي لأنني سريعا للغاية، وأحاول الركض بالكرة والانطلاق للمقدمة".

وسبق أن أشاد تشافي المدير الفني لـ برشلونة قائلا: "أعرفه، هو لاعب موهوب ومختلف، قدومه؟ الأمر يعتمد على فريق الكشافة".

وأفادت قناة تي واي سي الأرجنتينية أن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع إتشيفيري بأكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 25 مليون يورو.

وذكرت القناة أن شرط برشلونة فقط هو الدفع عن طريق التقسيط، لأن في حالة التعاقد معه من قبل أي نادي عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي فيستلم ريفر بليت المال في الحال بدون تقسيط.

ولم يعط ريفر بليت أي جواب سواء بالقبول أو بالرفض على طلب برشلونة لطلبه التعاقد مع إتشيفيري.

ويبلغ إتشيفيري من العمر 17 عاما وليس لديه إمكانية الانتقال إلى أوروبا للعب قبل إتمامه عامه الـ18، لكن سيكمله يوم 2 يناير من العام المقبل ومن ثم يستطيع الانتقال إلى أوروبا.

وشارك صانع الألعاب الأرجنتيني رفقة منتخب بلاده في كأس العام تحت 17 عماما وحصل على جائزة هداف البطولة بالتساوي مع رايان الجناح البرازيلي، وكاوا إلياس المهاجم البرازيلي بـ5 أهداف.