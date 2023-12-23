أرتيتا: يجب أن نقتل المباريات.. وهذه أسوأ لحظة ضد ليفربول

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عما يحتاجه فريقه من أجل التطور في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وتعادل أرسنال ضد ليفربول بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المرب الإسباني عقب المباراة في تصريحات نقلها "فوتبول لندن": "بالطبع هناك أشياء يتعين علينا تحسينها وخاصة قتل المباريات".

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وأضاف "في بعض الأحيان كانت النتائج الإيجابية قريبة جدا من التحقيق، لكننا أظهرنا مستوى جيدا مع غياب خمسة لاعبين أساسيين، وهذا شيء علينا الحفاظ عليه".

وعن الشوط الثاني قال أرتيتا: "أهدرنا الكثير من الكرات بعد استعادتها وهذه أسوأ لحظة ضدهم، لقد فقدنا الكرة في مناطق خطيرة، لكنني أعتقد أننا أنشأنا لهم أيضا بعض اللحظات الصعبة التي لم تعجبهم".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد كانت مباراة لا تصدق، واحدة من أقوى المباريات التي شاهدتها في هذا الدوري منذ 20 عاما، رؤية لاعبينا يتمتعون بالشجاعة والإيمان للعب كما فعلنا هنا، أعتقد أن لاعبينا يستحقون تقديرا كبير جدا".

وتقدم أرسنال بواسطة جابرييل في الدقيقة 4، وتعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 29.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

التعادل ترك أرسنال على الصدارة برصيد 40 نقطة، وجعل ليفربول يرتقي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز الثالث.

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