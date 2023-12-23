مصائب النمور تتواصل.. اتحاد جدة يسقط مجددا بنتيجة 3-1 أمام الرائد

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 22:13

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الرائد

واصل اتحاد جدة السقوط في فخ الهزائم وتكررت نتيجة 3-1 مجددا بالخسارة أمام الرائد في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات بنتيجة 3-1، حيث سقط أمام ضمك والرائد في الدوري السعودي وبنفس النتيجة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية، بينهم انتصر على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0.

وتوقف رصيد النمور عند 28 نقطة في المركز السادس.

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بينما حقق الرائد فوزه الرابع هذا الموسم وخرج من مراكز الهبوط وأصبح في رصيده 16 نقطة في المركز 15.

وعانى اتحاد جدة مبكرا في اللقاء بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 12 للرائد بعد عرقلة مد الله العليان للمهاجم.

لكن تقنية الفيديو أوضحت أن الخطأ من خارج منطقة الجزاء وغيّر الحكم قراره وأشهر البطاقة الحمراء لمدافع النمور.

وسجل كريم البركاوي هدف التقدم في الدقيقة 22 برأسية للرائد.

ومباشرة تعادل النمور بهدف برازيلي، حيث أرسل إيجور كورنادو تمريرة طولية وصلت لرومارينيو الذي تسلم الكرة وسدد على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 25.

في الشوط الثاني سجل البركاوي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 72.

وأجرى مارسيلو جاياردو تغييرين في الدقيقة 75 بخروج كورنادو وكريم بنزيمة ومعها انتهت تغييرات النمور في اللقاء.

حيث تواجد حارسين من أصل البدلاء الخمسة من بداية اللقاء على مقاعد البدلاء بسبب الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق، لتظهر هذه الصورة.

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وأنهى محمد الدوسري اللقاء بهدف رائع بتسديدة ساقطة في المرمى من فوق الحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، ليزيد من أوجاع النمور.

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