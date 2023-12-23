رومانو: من البرازيل.. سان جيرمان يتفق على أولى صفقات الشتاء

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

لوكاس بيرالدو - مدافع ساو باولو

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إتمام أولى صفقاته الشتوية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لما هو متبقي من الموسم الجاري.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن باريس سان جيرمان اتفق بشكل شفهي مع نادي ساو باولو البرازيلي، للتعاقد مع لوكاس بيرالدو في شهر يناير.

وأن النادي الفرنسي سيدفع 20 مليون يورو مقابل ضم المدافع البرازيلي الشاب، وذلك دون أي رسوم إضافية.

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ووافق اللاعب البرازيلي الشاب على الانضمام لصفوف سان جيرمان واتفق مع النادي الفرنسي على البنود الشخصية في تعاقده، في انتظار اجتياز الكشف الطبي.

بيرالدو البالغ من العمر 20 عاما يعتبر أحد المواهب البرازيلية في الوقت الحالي، وشارك مع فريقه في 48 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدف.

ويلعب بيراليدو في مركز قلب الدفاع ويقدم مستوى مميز مع فريقه.

وأوقعت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في مواجهة ريال سوسيداد الإسباني.

باريس سان جيرمان ساو باولو لوكاس بيرالدو
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