وفاة ياسر حسن المدير الإداري لـ الترسانة بعد الوصول لدور الـ 32 من كأس مصر
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:25
كتب : رضا السنباطي
توفي ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة بعد إصابته بسكتة قلبية.
وجاء ذلك بعد فوز الفريق على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في دور التمهيدي الثالث لكأس مصر.
وصرّح فهيم عمر مدير الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "ياسر حسن توفي بعد إصابته بسكتة قلبية عقب صعود الفريق لدور الـ 32 من كأس مصر".
وأكمل "ذهبنا للمستشفى مباشرة بعد سقوطه، ونحن في طريق العودة لتحديد موعد الجنازة".
وأقيمت المباراة في استاد غزل المحلة وانتهت بفوز الشواكيش بنتيجة 2-0 بفضل هدفي ميدو شلاطة وأوجستين أوتو.
ولأول مرة يصل الترسانة لدور الـ 32 من كأس مصر منذ موسم 2019-2020 حيث وصل حينها لثمن النهائي وخسر من الأهلي بنتيجة 2-1.
يتمنى FilGoal.com الرحمة والمغفرة للفريق ولأهله الصبر والسلوان.
video:1
نرشح لكم
كأس مصر 2024 - تأهل الترسانة والواسطى على حساب غزل المحلة ودجلة لـ دور الـ 32 السوبر المصري - بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات السوبر المصري - استمرار تأهيل الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات بيراميدز لجنة الحكام تكشف عبر في الجول سبب غياب الحكم الرابع عن الأدوار التمهيدية لكأس مصر خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال سوبر الأبطال - محاولات مكثفة لتجهيز الشيبي ومرعي حسام حسن يرد على تصريحات حسن شحاتة.. ويكشف سبب إهداء لقب أمم إفريقيا للجوهري خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا
أخر الأخبار
كلوب: كيف أرسنال بهذه القوة؟ 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي