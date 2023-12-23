وفاة ياسر حسن المدير الإداري لـ الترسانة بعد الوصول لدور الـ 32 من كأس مصر

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:25

كتب : رضا السنباطي

شعار الترسانة

توفي ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة بعد إصابته بسكتة قلبية.

وجاء ذلك بعد فوز الفريق على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في دور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

وصرّح فهيم عمر مدير الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "ياسر حسن توفي بعد إصابته بسكتة قلبية عقب صعود الفريق لدور الـ 32 من كأس مصر".

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وأكمل "ذهبنا للمستشفى مباشرة بعد سقوطه، ونحن في طريق العودة لتحديد موعد الجنازة".

وأقيمت المباراة في استاد غزل المحلة وانتهت بفوز الشواكيش بنتيجة 2-0 بفضل هدفي ميدو شلاطة وأوجستين أوتو.

ولأول مرة يصل الترسانة لدور الـ 32 من كأس مصر منذ موسم 2019-2020 حيث وصل حينها لثمن النهائي وخسر من الأهلي بنتيجة 2-1.

يتمنى FilGoal.com الرحمة والمغفرة للفريق ولأهله الصبر والسلوان.

الترسانة كأس مصر 2024 ياسر حسن
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