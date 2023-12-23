وفاة ياسر حسن المدير الإداري لـ الترسانة بعد الوصول لدور الـ 32 من كأس مصر

توفي ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة بعد إصابته بسكتة قلبية.

وجاء ذلك بعد فوز الفريق على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في دور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

وصرّح فهيم عمر مدير الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "ياسر حسن توفي بعد إصابته بسكتة قلبية عقب صعود الفريق لدور الـ 32 من كأس مصر".

وأكمل "ذهبنا للمستشفى مباشرة بعد سقوطه، ونحن في طريق العودة لتحديد موعد الجنازة".

وأقيمت المباراة في استاد غزل المحلة وانتهت بفوز الشواكيش بنتيجة 2-0 بفضل هدفي ميدو شلاطة وأوجستين أوتو.

ولأول مرة يصل الترسانة لدور الـ 32 من كأس مصر منذ موسم 2019-2020 حيث وصل حينها لثمن النهائي وخسر من الأهلي بنتيجة 2-1.

يتمنى FilGoal.com الرحمة والمغفرة للفريق ولأهله الصبر والسلوان.

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