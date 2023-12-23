بغياب لاوتارو.. إنتر يفوز على ليتشي ويعيد فارق النقاط مع يوفنتوس

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

بيسيك وباستوني

فاز إنتر ميلان على منافسه ليتشي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية إنتر كل من يان بيسيك ونيكولو باريلا.

وغاب لاوتارو مارتينيز قائد وهداف الفريق عن المباراة بسبب الإصابة العضلية.

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وتمكن إنتر من التسجيل للمباراة الـ25 على التوالي في الدوري الإيطالي.

وأحرز بيسيك الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 43 برأسية رائعة من صناعة هاكان تشالهان أوجلو بعد عرضية من ضربة حرة.

ويعتبر بيسيك هو ثاني لاعب من مواليد الألفية يحرز هدفا للنيراتزوري بعد سيباستيانو إسبوزيتو المهاجم الإيطالي.

وضاعف باريلا النتيجة من صناعة رائعة بالكعب من ماركو أرناوتوفيتش بالكعب لينفرد باريلا ويراوغ فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي ويضع الكرة في المرمى.

وشهدت المباراة حالة طرد للاميك باندا لاعب ليتشي بشكل مباشر بعد الاعتراض على حكم المباراة.

وألغى الحكم ركلة جزاء لليتشي في الدقيقة 50 بعد العودة لتقنية الفيديو بعد لمس كارلوس أوجوستو الكرة بيده لكن الحكم قرر أن يده ثابتة بجانب جسده.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ليصل للنقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 20 في المركز الـ12، وكذلك يعيد النيراتزوري فارق النقاط مع يوفنتوس الوصيف إلى 4 نقاط.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان ليتشي باريلا بيسيك
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