كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تعيين مجدي أبو المجد مدربا لفريق كرة اليد

أعلن نادي الزمالك تعيين مجدي أبو المجد في منصب مدرب الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالقلعة البيضاء.

وذلك كما كشف FilGoal.com عن استقرار الزمالك على تعيين أبو المجد مدربا لفريق اليد.

ومن المقرر أن يبدأ مجدي أبو المجد مهام عمله رسمياً بقيادة تدريب الفريق غداً الأحد.

وفي نفس الوقت تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو توملاچوڤيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريبه في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد بصالة نادي الزمالك.

يأتي قرار الزمالك بتعيين مجدي أبو المجد كمدرب للفريق على الرغم من إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

ولكن قرار إيقاف أبو المجد ينتهي خلال شهر فبراير المقبل وهو ما يعني أنه سيغيب عن قيادة الفريق في مباراة واحدة فقط لأن النشاط سيتوقف لمدة أكثر من شهر بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بداية من يوم 17 يناير المقبل في مصر.

جدير بالذكر أن المراحل النهاية والحاسمة في الدوري المصري تبدأ في شهر فبراير المقبل.