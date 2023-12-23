نهاية مساهمات تريزيجيه التهديفية.. طرابزون يتعادل ضد باشاك شهير

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

باتيستا ميندي

تعادل طرابزون ضد باشاك شهير بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري التركي.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة كاملة، لكن دون أن يساهم بتسجيل أو صناعة أي هدف.

وتوقفت مساهمات تريزيجيه بعد مباراتين جازيانتيب وإسطنبول سبور، إذ سجل في الأول هدفين، وأحرز في الثاني هدف واحد.

أخبار متعلقة:
السوبر المصري - بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات 10 إنذارات وطرد.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية ويتخطى برشلونة إنزو بيريز يرحل عن ريفر بليت: أردت الرحيل مع لحظات سعيدة ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون

وسجل هدف طرابزون ديميتريوس بلكاس، بينما أحرز باتيستا ميندي هدف باشاك شهير.

وجاء هدف باشاك شهير عن طريق بلكاس برأسية قوية بعد عرضية من جواو فيجويردو في الدقيقة 10.

وأتى هدف طرابزون في الدقيقة 34 بعد تسديدة قوية من اللسمة الأولى لميندي سكنت شباك فولكان باباكان حارس مرمى باشاك شهير.

بهذا التعادل ارتفع رصيد طرابزون ليصل للنقطة 27 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، وحصل باشاك شهير على نقطة ليصل للنقطة 19 في المركز الـ13 في جدول الترتيب.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون باشاك شهير
نرشح لكم
صلاح على عرش أنفيلد وفض الشراكة مع جيرارد بعد هدفه ضد أرسنال بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يخسر برباعية من ليدز ويبتعد عن ليستر المتصدر انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(1) باشاك شهير تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد فريقه السابق باشاك شهير مؤتمر أرتيتا عن موقف النني من لقاء ليفربول.. ودوري السوبر الأوروبي خسارة ثقيلة.. كوكا يشارك في سقوط بينيديك بخماسبة أمام ريزا سبور بمشاركة كاملة.. عمر فايد يخسر في مباراته الأخيرة مع نوفي بازار 2023 بمشاركة شريف وطارق حامد.. الخليج وضمك يواصلان الانتصارات في الدوري السعودي
أخر الأخبار
صلاح على عرش أنفيلد وفض الشراكة مع جيرارد بعد هدفه ضد أرسنال 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نهاية مساهمات تريزيجيه التهديفية.. طرابزون يتعادل ضد باشاك شهير ساعة | المحترفون
استراحة الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (1) الرائد.. نهاية الشوط الأول ساعة | سعودي في الجول
السوبر المصري - بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات ساعة | الكرة المصرية
تشكيل اتحاد جدة - المعيوف مستمر في حراسة مرمى النمور أمام الرائد ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) أرسنال.. خروج جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
10 إنذارات وطرد.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية ويتخطى برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
إنزو بيريز يرحل عن ريفر بليت: أردت الرحيل مع لحظات سعيدة ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا