نهاية مساهمات تريزيجيه التهديفية المتواصلة.. طرابزون يتعادل ضد باشاك شهير

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

باتيستا ميندي

تعادل طرابزون ضد باشاك شهير بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري التركي.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة كاملة، لكن دون أن يساهم بتسجيل أو صناعة أي هدف.

وتوقفت مساهمات تريزيجيه بعد مباراتين جازيانتيب وإسطنبول سبور، إذ سجل في الأول هدفين، وأحرز في الثاني هدف واحد.

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وسجل هدف طرابزون ديميتريوس بلكاس، بينما أحرز باتيستا ميندي هدف باشاك شهير.

وجاء هدف باشاك شهير عن طريق بلكاس برأسية قوية بعد عرضية من جواو فيجويردو في الدقيقة 10.

وأتى هدف طرابزون في الدقيقة 34 بعد تسديدة قوية من اللسمة الأولى لميندي سكنت شباك فولكان باباكان حارس مرمى باشاك شهير.

بهذا التعادل ارتفع رصيد طرابزون ليصل للنقطة 27 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، وحصل باشاك شهير على نقطة ليصل للنقطة 19 في المركز الـ13 في جدول الترتيب.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون باشاك شهير
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