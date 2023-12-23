انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (3) الرائد.. خسارة جديدة

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الرائد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والرائد في الجولة 18 من الدوري السعودي.

ويحتل النمور المركز السادس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الرائد المركز 17 قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جوووول الثااالث

ق 72: جووووول الثااااني..

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جوووول التعاااادل.. رومارينيو يسجل بطريقة رائعة هدف التعادل للنمور

ق 23: جووووول أووووول.. فوزير يسجل برأسية الهدف الأول للرائد

ق 12: الحكم يطرد مد الله العليان ويتراجع عن قرار ركلة الجزاء ويتحسبها خطأ من خارج المنطقة

ق 9: ركلة جزااااء للرائد

بداية اللقاء

الدوري السعودي اتحاد جدة ، صلال ، أسيا الرائد
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