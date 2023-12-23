السوبر المصري - بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

بعثة الأهلي تصل الإمارات

وصلت بعثة الأهلي إلى أبو ظبي عاصمة الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأبطال.

وسافرت بعثة الأهلي من جدة إلى الإمارات، عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، بعدما فاز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

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وافتتح الأهلي كأس العالم بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، ثم خسر من فلومينينسي البرازيلي 2-0 في نصف النهائي.

وسيبدأ الأهلي الاستعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري يوم الإثنين المقبل.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب بيراميدز ضد مودرن فيوتشر، وتقام المباراتين على ملعب محمد بن زايد.

ويقام النهائي بين الفائز من المواجهتين يوم الخميس المقبل في ملعب محمد بن زايد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.

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