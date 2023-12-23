10 إنذارات وطرد.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية ويتخطى برشلونة

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

ماركوس يورنتي

حقق أتليتكو مدريد فوزا هاما على منافسه إشبيلية بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل هدف الأتليتي الوحيد ماركوس يورنتي.

وأقيمت المباراة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

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وطُرد شاجلار سويونشو المدافع التركي من أتليتكو مدريد بشكل مباشر في الدقيقة 70، وبذلك أكمل فريق دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بعشرة لاعبين فقط.

وأشهر حكم المباراة 10 إنذارات بواقع 7 بطاقات لأتليتكو مدريد و3 لإشبيلية.

وأحرز يورنتي هدفه في الدقيقة 46 بعدما لعب عرضية أرضية ارتدت من مدافع إشبيليه له مرة أخرى ليسددها في المرمى ويسجل الهدف الوحيد.

وكان يورنتي على مقاعد البدلاء وقرر سيميوني دخوله بين الشوطين ليسجل مباشرة.

واعتمد أتليتكو على لعب المرتدات السريعة ليخطف الهدف الثاني ويقتل آمال إشبيلية ولكن لم يتمكن من ذلك، ولكن نجح في الحفاظ على النتيجة بدفاعه القوي.

وحصل يورنتي على جائزة رجل المباراة.

بهذا الفوز تخطى أتليتكو مدريد برشلونة في جدول الترتيب بفارق الأهداف في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ويبتعد بـ7 نقاط عن جيرونا وريال مدريد، وبذلك اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري وأصبحت رباعية.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني يورنتي إشبيلية
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