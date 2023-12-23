إنزو بيريز يرحل عن ريفر بليت: أردت الرحيل مع لحظات سعيدة

أعلن إنزو بيريز رحيله عن ريفر بليت بطريقة عاطفية بعد فوز الفريق بلقب كاس السوبر الأرجنتيني.

إنزو بيريز النادي : ريفر بليت ريفر بليت

وحقق ريفر بليت بطل الدوري لقب السوبر الأرجنتيني بالفوز 2-0 على روزاريو سنترال بطل الكأس.

ولم يعلن الأرجنتيني الدولي البالغ 38 عاما خططه بشأن مستقبله أو ألمح بالاعتزال.

وقال إنزو في المؤتمر الصحفي: "لدي الكثير من الأشياء في ذهني، جئت هنا لأقول شكرا لكم، اليوم أحظى بفرصة شكر الجميع الذي أعادوني للنادي في 2017، أشكرهم بشكل شخصي لإعطائي فرصة اللعب للنادي الذي أحبه".

وأكمل "الكثير يمر عبر ذهني، حلمت من صغري ارتداء قميص هذا الفريق، ودائما حلمت باللعب للنادي، وأنا ممتن لمن ساعدني على تحقيق ذلك".

وواصل "أردت الرحيل مع لحظات سعيدة، أردت الرحيل وأنا مرتاح البال، قلت للاعبين أمس كوني لاعب فهم منحوني فرصة أن أكون قائدا، إذا لم يحترموني كان سيكون الأمر صعبا، لدي الكثير من الحب لهم وليس هم فقط بل أيضا من عملوا معنا، من رجال أمن وعمال مهمات والشباب، وأريد أن أشكرهم من أعماق قلبي بعد 6 سنوات ونصف هنا".

وأتم "إلى وكيلي، والدي وإخوتي وأصدقائي، أشكركم كثيرا على مرافقتي في السراء والضراء. لا شيء أكثر، لا أريد أن أقول أي شيء أكثر. أشياء كثيرة تتبادر إلى ذهني. وفي النهاية، أتمنى لكم نهاية رائعة لهذا العام".

ولعب بيريز بقميص ريفر بليت بدءا من 2017 عقب تجربتين في أوروبا بقميص بنفيكا وفالنسيا بعدما بدأ مسيرته مع إستوديانتيس الأرجنتيني.

لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني شارك في نسختي كأس العالم 2014 و2018 مع التانجو.

وحقق إنزو بقميص ريفر 9 ألقابا مختلفة، من بينها لقب كوبا ليبرتادوريس 2018 على حساب الغريم بوكا جونيورز.

وتعد المباراة الأبرز خلال 214 مباراة بقميص الفريق عندما خاض مباراة كاملة في كوبا ليبرتادوريس كحارس مرمى وساهم في فوز الفريق حينها بنتيجة 2-1 على سانتا فيه الكولومبي.