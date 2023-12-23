بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يخسر برباعية من ليدز ويبتعد عن ليستر المتصدر

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

سام مرسي - إيبسويتش تاون

خسر فريق إبسويتش تاون برباعية دون رد أمام مضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وشارك سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر مع فريقه إبسويتش تاون من البداية في المباراة، قبل أن يغادر في الشوط الثاني.

رصيد إبسويتش تاون تجمد عند النقطة 52 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

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بينما وصل ليدز يونايتد إلى النقطة 45 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وغادر سام مرسي المباراة في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.

رباعية ليدز يونايتد سجلها كل من باسكال ستريك وكريسينسيو سامرفيل و جويل بيروي، ليف دافيز لاعب إبسويتش بالخطأ في مرماه.

وتواجد سام مرسي في القائمة الأولية لمنتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.

سام مرسي الدوري الإنجليزي إبسويتش تاون ليدز يونايتد
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