لا جازيتا: ليس فقط بسبب النتائج السلبية.. مستقبل بيولي مع ميلان في خطر

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يعاني فريق ميلان الإيطالي من النتائج السلبية في الفترة الماضية والآن بعد التعادل ضد ساليرنيتانا بدأت إدارة ميلان دراسة إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق.

وتعادل ميلان ضد ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الجمعة الماضية.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة الروسونيري بدأت التفكير لأول مرة في إقالة المدير الفني الإيطالي ليس فقط بسبب النتائج السلبية.

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وأفادت الصحيفة أن هناك أسباب لذلك وهو معاناة الفريق من الإصابات إذ لم ينتهي نصف الموسم بعد وتعرض ميلان لـ30 إصابة.

وأضافت أن السبب الآخر هو نقص الحماس لدى اللاعبين الكبار في الفريق.

والسبب الأخير هو أن الفريق يبدو غير منسجم مع بعضه.

وخرج ميلان بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته.

ويبتعد ميلان الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري عن إنتر المتصدر بفارق 8 نقاط مع مباراة أقل للنيراتزوري وكذلك قرب بولونيا وفيورنتينا من ميلان إذ يبتعد الأول بفارق نقطتين والثاني بـ3 نقاط بالترتيب عن بيج ميلان.

الدوري الإيطالي ميلان بيولي ساليرنيتانا
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