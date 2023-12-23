انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(1) باشاك شهير

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - غازي عنتاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد منافسه باشاك شهير في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري التركي.

ويشترك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة بشكل أساسي.

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انتهت

مباراة متوازنة للغاية في الشوط الثاني عكس النصف الأول من اللقاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جوووول باتيستا ميندي يسجل التعادل بعد تسديدة من اللمسة الأولى قوية سكنت شباك فولكان باباكان حارس مرمى باشاك شهير.

ق 25: كريشتوف بيونتك يهدر فرصة هدف مؤكد بعد متابعة تسديدة ليضعها في منتصف المرمى لكن أوجورشان شاكير حارس مرمى طرابزون ينقذ مرماه برد فعل رائع.

ق 10: جوووووول ديميتريوس بلكاس لصالح باشاك شهير بعد عرضية من جواو فيجويريدو يقابلها بلكاس برأسية قوية.

بداية المباراة

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي باشاك شهير
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