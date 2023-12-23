السوبر المصري - استمرار تأهيل الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات بيراميدز

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

أدى فريق بيراميدز ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في الثالثة من عصر الإثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد.

وخاض بيراميدز مرانه على ملعب كريكيت أبو ظبي وشارك فيه جميع اللاعبين.

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وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.

وفي الطرف الثاني من نصف النهائي يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والفائز من كل مباراة يصل إلى نهائي البطولة.

ويقام نهائي البطولة يوم الخميس المقبل في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.

أحمد الشناوي السوبر المصري بيراميدز إبراهيم عادل
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