تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد فريقه السابق باشاك شهير
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:30
كتب : FilGoal
أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور التركي تشكيل فريقه ضد باشاك شهير في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشترك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي للمباراة.
ولعب تريزيجيه لباشاك شهير على سبيل الإعارة في 2022 لمدة 6 أشهر.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أوجورشان شاكير
خط الدفاع: ينس ستريجير لارسن – باتيستا ميندي – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي
خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – أناستاسيوس باكاسيتاس – عبد القادر عمر
خط الهجوم: إيدين فيسكا – بول أونواتشو – محمود حسن تريزيجيه
📃 Here is our starting XI against RAMS Başakşehir#TSvİBFK@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/klyJJ01bum— Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) December 23, 2023
ويحتل طرابزون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي باشاكشاهير في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.