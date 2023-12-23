تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد فريقه السابق باشاك شهير

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

تريزيجيه

أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور التركي تشكيل فريقه ضد باشاك شهير في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري التركي.

ويشترك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي للمباراة.

ولعب تريزيجيه لباشاك شهير على سبيل الإعارة في 2022 لمدة 6 أشهر.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

خط الدفاع: ينس ستريجير لارسن – باتيستا ميندي – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي

خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – أناستاسيوس باكاسيتاس – عبد القادر عمر

خط الهجوم: إيدين فيسكا – بول أونواتشو – محمود حسن تريزيجيه

ويحتل طرابزون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي باشاكشاهير في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

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