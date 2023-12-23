كورييري ديلو سبورت: روما يستنجد بخبرة بونوتشي

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 16:43

كتب : FilGoal

إيطاليا - إنجلترا - ليوناردو بونوتشي

وانضم بونوتشي لصفوف يونيون برلين بداية الموسم الجاري قادما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن المحادثات مستمرة بين روما وبونوتشي لإعادة المدافع المخضرم إلى الدوري الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى ان روما يستنجد بخبرات بونوتشي لحل ازمته الدفاعية في ظل ارتباط إيفان نديكا بالمشاركة مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك غياب كريس سمولينج وماراش كومبولا بسبب الإصابة.

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وانضم بونوتشي لصفوف يونيون برلين حتى صيف 2024 من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

المدافع المخضرم انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية صيف 2024 والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال لكنه رحل عن البيانكونيري.

ولعب بونوتشي صاحب الـ36 عاما 10 مباريات خلال الموسم الحالي مع يونيون برلين وسجل هدفا وحيدا.

روما ليوناردو بونوتشي يونيون برلين
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