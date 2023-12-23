رأسية فلاهوفيتش تمنح فوزا صعبا ليوفنتوس على فروسينوني

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس

حقق يوفنتوس الفوز على فروسينوني بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية يوفنتوس في المباراة كل من كينان يلديز ودوسان فلاهوفيتش، بينما أحرز جايمي بايز هفف فروسينوني.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 40 في المركز الثاني بفارق نقطة عن إنتر المتصدر، بينما توقف رصيد فروسينوني عند النقطة الـ 19 في المركز الـ 14.

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المباراة شهدت المشاركة الأساسية الأولى لكينان يلديز موهبة يوفنتوس.

تقدم يلديز بالهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة الـ 12 بعد مرور رائع من مدافعين فروسينوني قبل أن يسدد بقوة في الزاوية الضيقة.

وتعادل فروسينوني عن طريق جايمي بايز في الدقيقة الـ 51 مستغلا تمريرة إلاريو موتيرسي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسجل فلاهوفيتش هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الـ 81 مستغلا عرضية من ويستون مكيني ليضع الكرة برأسية في الشباك.

وسجل فلاهوفيتش الهدف الثالث قبل نهاية المباراة ولكن الحكم ألغاه بعد العودة للفيديو لوجود حالة تسلل.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة في الدوري ضد روما يوم 30 ديسمبر الجاري، بينما سيحل فروسينوني ضيفا على لاتسيو يوم 29.

يوفنتوس الدوري الإيطالي فروزينوني
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